20 Aralık 2022, Salı
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Koca Yusuf - A400M uçakları Ukrayna’dan Türkiye'ye döndü! İşte Kayseri'den ilk görüntüler
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada “İnsani yardım götürmek ve vatandaşlarımızı tahliye etmek maksadıyla Ukrayna’ya giden ve hava sahasının kapatılması medeniyle Borispol havaalanında kalan 2 adet A400M uçağımız ana üsleri olan Kayseri’ye intikale başlamıştır.” denildi. Bu açıklama sonrası “Koca Yusuf” uçakları 10 ay ardından Ukrayna’dan Türkiye'ye döndü. Uçaklar Kayseri'deki askeri üsse iniş yaptı.