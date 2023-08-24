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Koalisyonun küçük ortaklarından CHP'ye büyük satış! DEVA, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi sıraya girdi

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Giriş: 24.08.2023 10:34
Koalisyon masasının küçük ortakları DEVA, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti, seçimde CHP listelerinden 38 milletvekili çıkardıktan sonra adeta satışa başladı. 3 aylık süreçte özellikle DEVA, Gelecek ve Saadet Partisi'nden CHP'ye peş peşe eleştiriler gelirken, kurulan ittifakın "menfaat birlikteliği" olduğu bir kez daha günyüzüne çıktı.
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