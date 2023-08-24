24 Ağustos 2023, Perşembe
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Koalisyonun küçük ortaklarından CHP'ye büyük satış! DEVA, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi sıraya girdi
Koalisyon masasının küçük ortakları DEVA, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti, seçimde CHP listelerinden 38 milletvekili çıkardıktan sonra adeta satışa başladı. 3 aylık süreçte özellikle DEVA, Gelecek ve Saadet Partisi'nden CHP'ye peş peşe eleştiriler gelirken, kurulan ittifakın "menfaat birlikteliği" olduğu bir kez daha günyüzüne çıktı.