Koalisyon masası darmaduman! Kılıçdaroğlu ile yaptığı gizli anlaşmayı açıklayan Ümit Özdağ'ı yalandı! Öztrak: 3 bakanlık ve MİT Başkanlığı gibi bir madde yok...

Seçimlerdeki hezimet az gelse gerek, koalisyon masası ilk günden beri birbirlerini yiyor. 28 Mayıs seçimleri öncesinde 7’li koalisyona desteğini açıklayan, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı gizli anlaşmayı kamuoyuna duyurdu. Özdağ, Kılıçdaroğlu'nun kendisine 3 bakanlık ve MİT Müsteşarlığı vereceğini iddia etti. Özdağ'ın iddiaları CHP'de büyük bir krize yol açarken Parti Sözcüsü Faik Öztrak, basın toplantısında konuya dair konuştu. Öztrak, "Zafer Partisi ile yaptığımız protokollerde 3 bakanlık ve MİT Başkanlığı gibi bir madde yer almamaktadır." dedi.