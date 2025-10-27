KKTC’den Rum yönetimine İsrail tepkisi! A Haber’de dikkat çeken yorum

Katil İsrail işgal güçleri Gazze’deki saldırılarına devam ederken bir yandan da Güney Kıbrıs'ta silahlanmayı sürdürüyor. Konuyu değerlendiren Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) yeni Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Erhürman, "Türkiye'nin garantör ülke sıfatıyla bütün Kıbrıs Adası'nın garantörüdür. Bu konuda da söz hakkına sahiptir" dedi. Konuyu A Haber canlı yayınında değerlendiren Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof Dr. İrfan Kaya Ülger, “Kıbrıs Adası'nın tamamından Türkiye'nin garantör ülke olması hasebiyle statüko bakımından sorumlu olduğu, Türkiye'nin iradesi aleyhine bir takım oldu bittilerle üçüncü ülkelere imtiyazlar ve üsler verilemeyeceği en yüksek perdeden ifade edildi” dedi.