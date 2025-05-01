01 Mayıs 2025, Perşembe
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KKTC’de Başkan Erdoğan heyecanı! Son 20 yılda hangi yatırımlar yapıldı?
KKTC’de bir yandan TEKNOFEST rüzgarı eserken diğer taraftan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı ağırlamaya hazırlanıyor. Başkan Erdoğan cumartesi günü KKTC Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin açılışına katılacak. Peki ziyaret öncesi adada neler konuşuluyor? Lefkoşa'dan detayları gazeteci Cüneyt Oruç anlattı.