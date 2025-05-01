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KKTC’de Başkan Erdoğan heyecanı! Son 20 yılda hangi yatırımlar yapıldı?

KKTC’de Başkan Erdoğan heyecanı! Son 20 yılda hangi yatırımlar yapıldı?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 01.05.2025 15:24
KKTC’de bir yandan TEKNOFEST rüzgarı eserken diğer taraftan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı ağırlamaya hazırlanıyor. Başkan Erdoğan cumartesi günü KKTC Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin açılışına katılacak. Peki ziyaret öncesi adada neler konuşuluyor? Lefkoşa'dan detayları gazeteci Cüneyt Oruç anlattı.
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KKTC’de Başkan Erdoğan heyecanı! Son 20 yılda hangi yatırımlar yapıldı?
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