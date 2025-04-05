KKTC’de 28 Şubat zihniyeti! Sendikacılık adı altında başörtüsü düşmanlığı

KKTC'nin gündeminde bir skandal var. 28 Şubat zihniyetinin yeniden ortaya çıktığı karanlık bir süreci yaşıyor Yavru Vatan. Öyle ki başörtülü öğrenciler okula alınmıyor. Üstelik bazı sendikalar bu süreci savunuyor. Dahası Türk büyükelçiye yönelik de saldırılarda bulunuyor. İşte tüm detaylar…

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