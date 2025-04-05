05 Nisan 2025, Cumartesi

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları KKTC’de 28 Şubat zihniyeti! Sendikacılık adı altında başörtüsü düşmanlığı
KKTC’de 28 Şubat zihniyeti! Sendikacılık adı altında başörtüsü düşmanlığı

KKTC’de 28 Şubat zihniyeti! Sendikacılık adı altında başörtüsü düşmanlığı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 05.04.2025 13:21
KKTC'nin gündeminde bir skandal var. 28 Şubat zihniyetinin yeniden ortaya çıktığı karanlık bir süreci yaşıyor Yavru Vatan. Öyle ki başörtülü öğrenciler okula alınmıyor. Üstelik bazı sendikalar bu süreci savunuyor. Dahası Türk büyükelçiye yönelik de saldırılarda bulunuyor. İşte tüm detaylar…
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
KKTC’de 28 Şubat zihniyeti! Sendikacılık adı altında başörtüsü düşmanlığı
Sendikacılık adı altında başörtüsü düşmanlığı
Sendikacılık adı altında başörtüsü düşmanlığı
Kılıçdaroğlu kurultaya gidecek mi?
Kılıçdaroğlu kurultaya gidecek mi?
İsrail ile karşı karşıya gelmek istemiyoruz
İsrail ile karşı karşıya gelmek istemiyoruz
Gecekondu mahallesinde örnek dönüşüm!
Gecekondu mahallesinde örnek dönüşüm!
PKK/YPG’li teröristler Halep’ten çekiliyor!
PKK/YPG’li teröristler Halep’ten çekiliyor!
AK Parti MYK 7 Nisan’da toplanacak!
AK Parti MYK 7 Nisan’da toplanacak!
Kurultay için hazırlanan CHP’de liste savaşı!
Kurultay için hazırlanan CHP’de liste savaşı!
ABD Rümeysa’nın ilaçlarına izin vermiyor!
ABD Rümeysa’nın ilaçlarına izin vermiyor!
Tel Aviv’in yeni hedefi Ankara mı?.
Tel Aviv’in yeni hedefi Ankara mı?.
İstanbul’da sis nedeniyle boğaz trafiği askıya alındı!
İstanbul'da sis nedeniyle boğaz trafiği askıya alındı!
Fidan: İsrail ile Suriye’de karşı karşıya gelmek istemiyoruz!
Fidan: İsrail ile Suriye'de karşı karşıya gelmek istemiyoruz!
İmamoğlu’na çalmadım göndermesi!
İmamoğlu'na "çalmadım" göndermesi!
Daha Fazla Video Göster