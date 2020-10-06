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KKTC Başbakanı Ersin Tatar 46 yıllık Kapalı Maraş özleminin biteceğini duyurdu! İşte Kapalı Maraş'ın açılış tarihi

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Giriş: 06.10.2020 18:15
Güncelleme:06.10.2020 18:19
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve KKTC Başbakanı Ersin Tatar Ankara'da basın karşısına çıktı. KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Kapalı Maraş için müjdesini vererek açılış tarihini de duyurdu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve KKTC Başbakanı Ersin Tatar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Su Temin Projesi Boru Hattı Onarımını Müteakip Su Verme Töreni'ne katıldı.

KAPALI MARAŞ MÜJDESİ

Ortak basın toplatısında açıklama yapan Tatar, "Kendi toprağımızın kamuya ait olan sahil ve Demokrasi Caddesi ile kıyı bölgesini halkımızın istifadesine sunmak üzere fiilen çalışmalarımıza başlıyoruz. Adeta hayalet şehre dönüşen Maraş'a böylece ilk can suyunu veriyoruz. Perşembe günü halkımız Maraş sahilinden istifade etmeye başlayacaktır" dedi.

ERDOĞAN: KARARI SONUNA KADAR DESTEKLİYORUZ

Kararı sonuna kadar desteklediklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan ise şunları söyledi:

Kapalı Maraş'ın bütünüyle kullanıma açılmasını temenni ediyoruz. Maraş'ın bütünüyle kullanıma açılmasını temenni ediyoruz. Maraş'ın açılması kararının Kıbrıs Türk halkına hayırlı olmasını temenni ediyorum. Maraş'ın KKTC toprağı olduğu bir gerçektir. Maraş'ın sahil şeridini halkın istifadesine sunma kararını sonuna kadar destekliyoruz.

Kapalı Maraş 46 yıl sonra açılıyor KAPALI MARAŞ 46 YIL SONRA AÇILIYOR

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