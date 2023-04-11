Kızılelma TCG Anadolu'dan ne zaman uçacak? Başkan Recep Tayyip Erdoğan Selçuk Bayraktar'a sordu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dünyanın ilk SİHA, Türkiye'nin en büyük savaş gemisi 'TCG Anadolu'yu ziyaret etti. Gemide incelemelerde bulunan Başkan Erdoğan, Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar'dan da Kızılelma'nın gemiden ilk uçuş tarihi hakkında bilgi aldı.