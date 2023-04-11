11 Nisan 2023, Salı
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Başım Belada
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Kızılelma TCG Anadolu'dan ne zaman uçacak? Başkan Recep Tayyip Erdoğan Selçuk Bayraktar'a sordu
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dünyanın ilk SİHA, Türkiye'nin en büyük savaş gemisi 'TCG Anadolu'yu ziyaret etti. Gemide incelemelerde bulunan Başkan Erdoğan, Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar'dan da Kızılelma'nın gemiden ilk uçuş tarihi hakkında bilgi aldı.