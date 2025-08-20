Kızılelma göklerde sınırları zorluyor

Baykar tarafından tamamen yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Türkiye’nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA, test uçuşlarına hız kesmeden devam ediyor. PT-4 AB Kalkışlı Aerodinamik Sistem Tanımlama Testi başarıyla tamamlandı. KIZILELMA’nın etkileyici manevraları, AKINCI TİHA’nın kamerasıyla anbean kaydedildi. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, test anlarına ait görüntüleri Next Sosyal uygulamasından paylaştı. Paylaşımında, “Bayraktar #KIZILELMA PT-4 AB Kalkışlı Aerodinamik Sistem Tanımlama Testi” ifadelerini kullandı. Türkiye’nin savunma sanayisindeki yeni gözdesi olan KIZILELMA, yüksek manevra kabiliyetiyle dikkat çekti. Yerli ve milli projelerin gururu olan KIZILELMA, her başarılı testle Türkiye’yi göklerde bir adım daha ileri taşıyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN