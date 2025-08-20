20 Ağustos 2025, Çarşamba

Kızılelma göklerde sınırları zorluyor

Kızılelma göklerde sınırları zorluyor

Giriş: 20.08.2025 01:00
Baykar tarafından tamamen yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Türkiye’nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA, test uçuşlarına hız kesmeden devam ediyor. PT-4 AB Kalkışlı Aerodinamik Sistem Tanımlama Testi başarıyla tamamlandı. KIZILELMA’nın etkileyici manevraları, AKINCI TİHA’nın kamerasıyla anbean kaydedildi. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, test anlarına ait görüntüleri Next Sosyal uygulamasından paylaştı. Paylaşımında, “Bayraktar #KIZILELMA PT-4 AB Kalkışlı Aerodinamik Sistem Tanımlama Testi” ifadelerini kullandı. Türkiye’nin savunma sanayisindeki yeni gözdesi olan KIZILELMA, yüksek manevra kabiliyetiyle dikkat çekti. Yerli ve milli projelerin gururu olan KIZILELMA, her başarılı testle Türkiye’yi göklerde bir adım daha ileri taşıyor.
