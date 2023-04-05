Kızılay depremde iş yerleri yıkılan 193 küçük esnafa takım çantası verecek

Kızılay, Hatay'da elektrik ve elektronik dükkânı olan ve depremde iş yerleri yıkılan 193 küçük esnafa takım çantası dağıtımı yapacak. Ayrıntıları A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur aktardı.

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