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Kızılay depremde iş yerleri yıkılan 193 küçük esnafa takım çantası verecek

A Haber
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Giriş: 05.04.2023 11:29
Kızılay, Hatay'da elektrik ve elektronik dükkânı olan ve depremde iş yerleri yıkılan 193 küçük esnafa takım çantası dağıtımı yapacak. Ayrıntıları A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur aktardı.
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