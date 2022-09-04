04 Eylül 2022, Pazar
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"Kız Kulesi yıkıldı" iddialarına yanıt
Bir süredir restorasyon çalışmaları nedeniyle kapalı olan Kız Kulesi'nin yıkıldığı iddia edildi. Sosyal medyadaki bu iddiaya karşılık Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nden açıklama geldi. Kulenin 2023'te müze olarak hizmete açılacağı duyuruldu.