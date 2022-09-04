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"Kız Kulesi yıkıldı" iddialarına yanıt

ahaber.com.tr
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Giriş: 04.09.2022 10:19
Güncelleme:04.09.2022 10:21
Bir süredir restorasyon çalışmaları nedeniyle kapalı olan Kız Kulesi'nin yıkıldığı iddia edildi. Sosyal medyadaki bu iddiaya karşılık Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nden açıklama geldi. Kulenin 2023'te müze olarak hizmete açılacağı duyuruldu.
Kız Kulesi yıkıldı iddialarına yanıt
"Kız Kulesi yıkıldı" iddialarına yanıt
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