01 Ağustos 2025, Cuma

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Kısa sürede kripto imparatorluğuna...

Kısa sürede kripto imparatorluğuna...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 01.08.2025 22:23
Güncelleme:01.08.2025 22:24
Ünlü isimlere sponsor olan kripto para şirketi Icrypex'in sahibi Gökalp İçer, entübe edilen genç bir avukatın ardından yeniden gündemde. İçer, “kasten adam öldürme” suçlamasıyla tutuklanırken, kısa sürede büyüyen kripto imparatorluğuna ait 370 milyonluk mal varlığına el konuldu. Soruşturma derinleştikçe çarpıcı detaylar ortaya çıkıyor. Küçük bir handa kurulan şirketin, siyasi bağlantılarla nasıl dev bir yapıya dönüştüğü bir bir açığa çıkıyor.
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Kısa sürede kripto imparatorluğuna...
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