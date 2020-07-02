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Kirli ittifak bir kez daha ortaya çıktı: İYİ Parti'den HDP'li Selahattin Demirtaş'a destek

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Giriş: 02.07.2020 01:12
Terörün siyasi ayağı HDP ile İYİ Parti ve CHP arasındaki ittifak su götürmez bir gerçek olsa da seçmenlerinin tepkisinden korkan CHP ve İYİ Parti bunu dile getirmekten imtina ediyor, buna rağmen bir kez daha kirli ittifak ortaya çıktı.. İyi Parti Antalya Milletvekili Hasan Subaşı katıldığı bir canlı yayında, insanları sokağa davet ederek birçok kişinin ölmesine sebep olan Demirtaş'ın tahliye edilmesini gerektiğini söyleyerek açıkça destekledi. Terörün siyasi ayağı HDP, İyi Parti ve CHP arasında kurulan kirli ittifak bir kez daha ortaya çıktı. İyi Parti Antalya Milletvekili Hasan Subaşı katıldığı bir canlı yayında, insanları sokağa davet ederek birçok kişinin ölmesine sebep olan Demirtaş'ın tahliye edilmesini gerektiğini söyleyerek açıkça destekledi.

TAHLİYE EDİLMELİYDİ
Subaşı, "Selahattin Demirtaş'ın ben hukukçusu avukatı değilim, HDP'nin avukatı olamam ama husumet duymam için neden yoktur, rakip partilerdir, Demirtaş İnsan Hakları Mahkemesi karar verdiğin tahliye edilmeliydi." dedi.

53 KİŞİNİN KATİLİ BİR KİŞİ MASUM OLAMAZ
Konuyla ilgili A Haber canlı yayınına katılan MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, Demirtaş'ın saz çaldırılıp türkü söyletilerek masum bir insan gibi gösterilmeye çalışıldığını ancak yapılmak istenenin Demirtaş üzerinden PKK'yı meşrulaştırmak olduğunu söyleyerek, "Demirtaş dediğiniz kişi 53 kişinin katilidir, 53 kişinin ölmesine vesile olmuştur. İnsanları sokağa davet ederek isyana teşvik etmiştir.

DEMİRTAŞ MASUM DEĞİLDİR
Kılıçdaroğlu'nun söylediği gibi masum bir adam değildir. Eğer Demirtaş'ı savunuyorsanız katliamı savunuyorsunuz, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne başkaldırıyı masum görüyorsunuz demektir." dedi.
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