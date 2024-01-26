26 Ocak 2024, Cuma
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Kiracılı ev alanlar dikkat! Mahkeme yeni ev sahibini haklı buldu
Yeni ev almak isteyenler genellikle içinde kiracı olanları tercih etmiyor. Nedeni, kiracıyı tahliye edememe endişesi. Bu endişeyi ortadan kaldıracak emsal bir karar çıktı yargıdan. Mahkeme heyeti, "kirayı artır ya da evden çık" diyen yeni ev sahibini haklı buldu.