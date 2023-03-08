08 Mart 2023, Çarşamba
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Kiracı ve ev sahipleri dikkat! Yeni düzenlemeyle zorunlu oluyor | Adalet Bakanlığı çalışmaları tamamladı
Son dakika haberi | TBMM Başkanlığına sunulacak yeni teklife göre, kanser gibi ağır hastalığa yakalanan çocukların hükümlü olarak cezaevinde bulunan annelerinin infazı ertelenebilecek. Aile bireylerine ait kişisel ve ailenin ortak kullanımına ait eşyalar haczedilemeyecek, icra takibine konu alacağa yetecek miktarın üzerinde haciz işlemi yapılması yasaklanacak. Kira uyuşmazlıklarında arabuluculuk dava şartı haline getirilecek.