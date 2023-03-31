Kira uyuşmazlıklarında yeni dönem! 1 Eylül’de başlayacak

Yedinci yargı paketi yasalaştı. Kiracı-ev sahibi ve komşular arasındaki anlaşmazlıklar için arabulucu devreye girecek. Uygulama 1 Eylül'de hayata geçirilecek. Zorunlu hale getirilen arabuluculukla yılda 126 bin dosya çözülecek. Arabuluculuk görüşmeleri en fazla 4 hafta sürecek ve anlaşma sağlanamaması halinde dava açılabilecek. Müracaatlar ise adliyelerdeki arabuluculuk bürolarına ücretsiz yapılacak. Başvurularda yargı gideri, harç, tanık ve bilirkişi ücreti gibi ödemeler bulunmayacak. İşte tüm ayrıntılar…

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