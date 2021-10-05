05 Ekim 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Kimlik kartlarında yeni dönem 31 Aralık'ta başlıyor!

Kimlik kartlarında yeni dönem 31 Aralık'ta başlıyor!

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 05.10.2021 18:07
Elektronik imza alabilmek için notere gitme şartı kalkmasıyla birlikte elektronik kimlikle e-imza 31 aralık itibariyle birbiri ile entegre hale geliyor. Böylece yüz yüze kimlik kontrolü yerine uzaktan kimlik doğrulama yöntemleriyle işlemler yapılabilecek. Ayrıca e-imza çipli kimlik kartlarına yüklendiğinde su, elektrik, doğalgaz, gsm operatörlüğü aboneliği gibi işlemlerde de kullanılabilecek.
Kimlik kartlarında yeni dönem 31 Aralık’ta başlıyor!
Kimlik kartlarında yeni dönem 31 Aralık'ta başlıyor!
Bakan Akar’dan Yunanistan’a diyalog çağrısı
Bakan Akar'dan Yunanistan'a diyalog çağrısı
PKK elebaşı Duran Kalkan: CHP HDP’ye muhtaç!
PKK elebaşı Duran Kalkan: CHP HDP'ye muhtaç!
’’Bunlar ‘gezi’de olduğu gibi terör estiren teröristlerdir’’
''Bunlar ‘gezi’de olduğu gibi terör estiren teröristlerdir''
’’Böyle öğrenci olmaz, bunlar ancak terörist olabilir’’
''Böyle öğrenci olmaz, bunlar ancak terörist olabilir''
Erdoğan: Eğitimi kesintisiz sürdürmekte kararlıyız
Erdoğan: Eğitimi kesintisiz sürdürmekte kararlıyız
SGRS’de son aşamaya gelindi
SGRS'de son aşamaya gelindi
Lüks otomobil kaçakçılığı operasyonu
Lüks otomobil kaçakçılığı operasyonu
5 Ekim 2021 sigaraya zam mı geldi?
5 Ekim 2021 sigaraya zam mı geldi?
Bursa’da silah kaçakçılarına 40 dronla operasyon! Onlarca kişi yakalandı
Bursa'da silah kaçakçılarına 40 dronla operasyon! Onlarca kişi yakalandı
CHP’den Kur’an kursuna ret oyu
CHP’den Kur’an kursuna ret oyu
Irak’ın kuzeyinde PKK’ya darbe
Irak'ın kuzeyinde PKK'ya darbe
Daha Fazla Video Göster