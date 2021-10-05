Kimlik kartlarında yeni dönem 31 Aralık’ta başlıyor!

Elektronik imza alabilmek için notere gitme şartı kalkmasıyla birlikte elektronik kimlikle e-imza 31 aralık itibariyle birbiri ile entegre hale geliyor. Böylece yüz yüze kimlik kontrolü yerine uzaktan kimlik doğrulama yöntemleriyle işlemler yapılabilecek. Ayrıca e-imza çipli kimlik kartlarına yüklendiğinde su, elektrik, doğalgaz, gsm operatörlüğü aboneliği gibi işlemlerde de kullanılabilecek.