08 Kasım 2023, Çarşamba
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Kim bu sosyal medya vurguncuları? Sulemsi, Yasince, Tayyargil, Bahar-Nihal Candan, Aymira Koçaklı... Paranın kaynağı suç örgütleri mi?
Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin kara para aklama ve vergi kaçırma olmak üzere birçok suçlama ile gözaltına alınıp tutuklanmasının ardından, gözler Polat çifti gibi sosyal medyada bir anda büyüyen ve kazandıkları paraların kaynağı belli olmayan kişilere çevrildi. "Yeni Dilan Polatlar" olarak ortaya çıkan "sulemsi" adıyla tanınan Şule Kayatürk ve "yasince" olarak tanınan Yasin Kayatürk, "tayyargil" olarak bilinen Tayyar-Özlem Öz çifti, Aymira Koçaklı isimli kişilerin "güzellik merkezi" işine girmeleri dikkat çekti. Ayrıca Bahar ve Nihal Candan isimli kardeşlerin bir suç örgütünün kasası olduğu ile ilgili suç duyurusu gündeme bomba gibi düştü. Bu şahıslardan bazılarının dini kullanarak milli manevi değerleri istismar ettiği ve bu sayede bir kitle topladığı paylaşımlarından görüldü..