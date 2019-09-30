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30.09.2019
Kilis’te Türk hava sahasını ihlal eden İHA'lar F-16’larca düşürüldü! Hava sahamızı ihlal eden İHA kimin?
Kilis’te Türkiye hava sahasını ihlal eden milliyeti belirsiz insansız hava aracı savaş uçakları F-16 tarafından vuruldu. İHA'nın 6 kez ihlal yaptığı belirtildi. İnsansız hava aracının kime ait olduğu ise henüz belli değil. Peki, İHA’lara nasıl müdahale edildi? Düşürülen İHA'lar kime ait? İHA'ların menşei hangi ülke? Ayrıntıları A Haber Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak aktardı.
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