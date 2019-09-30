Kilis’te Türk hava sahasını ihlal eden İHA'lar F-16’larca düşürüldü! Hava sahamızı ihlal eden İHA kimin?

Kilis’te Türkiye hava sahasını ihlal eden milliyeti belirsiz insansız hava aracı savaş uçakları F-16 tarafından vuruldu. İHA'nın 6 kez ihlal yaptığı belirtildi. İnsansız hava aracının kime ait olduğu ise henüz belli değil. Peki, İHA’lara nasıl müdahale edildi? Düşürülen İHA'lar kime ait? İHA'ların menşei hangi ülke? Ayrıntıları A Haber Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak aktardı.





