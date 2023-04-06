06 Nisan 2023, Perşembe
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Kılıçdaroğlu’nun uçuk vaatleri ne anlama geliyor? “Terörle mücadelede” neden PKK diyemiyor? İnce operasyonu nasıl oldu?
HDP’li 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP ile girdiği oy pazarlığına ortaklarından özellikle de İYİ Parti’den günlerdir tek kelime yok. İşte bu sessizlik HDP'yi daha da cesaretlendirdi. Kayyum, özerklik, İmralı derken Türkiye cumhuriyetinin 100 yıllık kazanımlarına da savaş açtılar. Kemal Kılıçdaroğlu katıldığı televizyon programında tepki çeken açıklamalara imza attı. Terör örgütü elebaşlarından destek alıp programda terörle mücadele edeceğini söyleyen Kılıçdaroğlu'nun vaatleri de sosyal medyada gündem oldu. Siyasetin öne çıkan gelişmelerini A Haber canlı yayınına katılan akademisyen Prof. Dr. Selami Kuran ve gazeteci Güngör Yavuzaslan değerlendirdi.