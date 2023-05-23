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Kılıçdaroğlu’nun söylem değişikliği Batı medyasında: Geride kalınca katı milliyetçi oldu

A Haber
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Giriş: 23.05.2023 09:37
İngiliz The Times gazetesi muhalefetin cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi. İlk turda geride kaldıktan sonra Kılıçdaroğlu'nun yeni takındığı tavrı "Kişilik nakli geçirmiş gibi" olarak yorumladı. The Times gazetesi, Kılıçdaroğlu için, "2. tur için katı bir milliyetçiye dönüştü" ifadelerini kullandı.
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Geride kalınca katı milliyetçi oldu
"Geride kalınca katı milliyetçi oldu"
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