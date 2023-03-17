Kılıçdaroğlu'nun proje alerjisi! Tehdit edip sivil itaatsizlik çağrısı yaptı...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugüne kadar yapılan çok sayıda proje ve esere karşı çıkarken yapılan bu projeler vatandaşların hayatına büyük katkı sağladı. Kimi zaman vatandaşları tehdit eden kimi zaman da sivil itaatsizlik çağrısı yapan Kılıçdaroğlu'nun durumunu en iyi özetleyen kişi ise yine kendi partisinden olan Engin Altay. Altay yaptığı açıklamada "Bu hükümet dünyanın en doğru işini bile yapsa bizim bu hükümeti alkışlayacak halimiz yok." demişti.