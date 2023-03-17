17 Mart 2023, Cuma
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Başım Belada
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Kılıçdaroğlu'nun proje alerjisi! Tehdit edip sivil itaatsizlik çağrısı yaptı...
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugüne kadar yapılan çok sayıda proje ve esere karşı çıkarken yapılan bu projeler vatandaşların hayatına büyük katkı sağladı. Kimi zaman vatandaşları tehdit eden kimi zaman da sivil itaatsizlik çağrısı yapan Kılıçdaroğlu'nun durumunu en iyi özetleyen kişi ise yine kendi partisinden olan Engin Altay. Altay yaptığı açıklamada "Bu hükümet dünyanın en doğru işini bile yapsa bizim bu hükümeti alkışlayacak halimiz yok." demişti.