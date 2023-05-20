20 Mayıs 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Kılıçdaroğlu’nun hesabı şaştı! Küçük ortaklara 39 vekil kaptırdı

Kılıçdaroğlu’nun hesabı şaştı! Küçük ortaklara 39 vekil kaptırdı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 20.05.2023 17:58
CHP, milletvekilliği genel seçiminde yüzde 25 oy aldı ama Kemal Kılıçdaroğlu'nun hesap hatası yüzünden 39 sandalyesini kaybetti. Yani tüm hesaplar şaştı. Siyaset bilimciler, Kılıçdaroğlu'nun bu müzakere hatasını siyasi facia olarak tanımlıyor ve Kılıçdaroğlu'nun 2. turda kazanması durumunda "İki ayağı da topal ördek" olacağı benzetmesi yapıyorlar. Dahası, Cumhurbaşkanı olsa, iç siyasette bu kadar hata yapan birisinin mesela dış siyasette müzakereleri nasıl yöneteceğini sorguluyor. Zira diplomatik başarılar ancak hatasız müzakere yöntemleriyle mümkün. Dış politika uzmanları buna örnek olarak da Rusya-Ukrayna savaşında Türkiye'nin aldığı tutumu gösteriyor.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
28 Mayıs’ta onlara gereken dersi vereceğiz
"28 Mayıs'ta onlara gereken dersi vereceğiz"
Talimat geldi teşkilat sahada
Talimat geldi teşkilat sahada
Hedeflendiği gibi 60 günde bitirildi
Hedeflendiği gibi 60 günde bitirildi
Depremzedelere hakarete sert tepki!
Depremzedelere hakarete sert tepki!
CHP’den Erdoğan pankartlarına saldırı!
CHP'den Erdoğan pankartlarına saldırı!
PKK elebaşı Müslim’den Kılıçdaroğlu’na destek!
PKK elebaşı Müslim’den Kılıçdaroğlu’na destek!
28 Mayıs’ta bu densizlere cevabı verelim
"28 Mayıs'ta bu densizlere cevabı verelim"
Amsterdam Başkonsolosu A Haber’de
Amsterdam Başkonsolosu A Haber'de
Erdoğan’ı yeniden seçmek zorundayız
"Erdoğan'ı yeniden seçmek zorundayız"
Akdeniz’de Türkiye’siz proje olmaz
"Akdeniz’de Türkiye’siz proje olmaz"
Hesap şaştı! 39 vekil kaptırdı
Hesap şaştı! 39 vekil kaptırdı
Teröristin mezarında Kılıçdaoğlu’na oy istedi!
Teröristin mezarında Kılıçdaoğlu’na oy istedi!
Daha Fazla Video Göster