20 Mayıs 2023, Cumartesi
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Kılıçdaroğlu’nun hesabı şaştı! Küçük ortaklara 39 vekil kaptırdı
CHP, milletvekilliği genel seçiminde yüzde 25 oy aldı ama Kemal Kılıçdaroğlu'nun hesap hatası yüzünden 39 sandalyesini kaybetti. Yani tüm hesaplar şaştı. Siyaset bilimciler, Kılıçdaroğlu'nun bu müzakere hatasını siyasi facia olarak tanımlıyor ve Kılıçdaroğlu'nun 2. turda kazanması durumunda "İki ayağı da topal ördek" olacağı benzetmesi yapıyorlar. Dahası, Cumhurbaşkanı olsa, iç siyasette bu kadar hata yapan birisinin mesela dış siyasette müzakereleri nasıl yöneteceğini sorguluyor. Zira diplomatik başarılar ancak hatasız müzakere yöntemleriyle mümkün. Dış politika uzmanları buna örnek olarak da Rusya-Ukrayna savaşında Türkiye'nin aldığı tutumu gösteriyor.