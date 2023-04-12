12 Nisan 2023, Çarşamba
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Kılıçdaroğlu'ndan terörü öven Muharrem Erkek'e bakanlık ödülü
7'li koalisyonda milletvekili aday listesi krizi katlanarak büyürken, Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu bakanlık vadettiği 2 ismi duyurdu. Kılıçdaroğlu, "Çanakkale ve Balıkesir'in birer bakanı olacak" diyerek Ahmet Akın ve Muharrem Erkek'e işaret etti. Her fırsatta PKK ve FETÖ'cülere göz kırpan mesajlar veren Kılıçdaroğlu'nun açıklamasının ardından ise akıllara Muharrem Erkek'in 'Sınırımızda PYD olsun' şeklindeki terörü öven sözleri geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı pozisyonunda bulunan Muharrem Erkek'in, Kılıçdaroğlu'nun seçilmesi halinde Adalet Bakanı olacağı ifade ediliyor.