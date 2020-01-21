Kılıçdaroğlu'ndan skandal Selahattin Demirtaş ve Kanal İstanbul açıklaması |Video

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu skandal açıklamalarına bir yenisini daha ekledi. Kılıçdaroğlu, terör operasyonları kapsamında tutuklanan eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın yazdığı tiyatro oyunundan övgüler dizdi! CHP ve HDP'lilerin kol kola izlediği tiyatro oyunuyla ilgili skandal sözlerinin ardından bir de 'Kanal İstanbul' açıklaması yaptı. İşte Kılıçdaroğlu'nun skandallar silsilesi...

Selahattiin Demirtaş'ın tiyatrosunu izleyenlere "çok güzel fotoğraftı" diyerek övgüler sıraladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP ve HDP'lilerin tiyatro buluşmasıyla ilgili konuştu. Kılıçdaroğlu, "Başak hanım eşi Selahattin Demirtaş'ın bir eserinden uyarlanan okuma tiyatrosu için eşlerimizi davet etti ve ortaya o fotoğraf çıktı. Bu fotoğrafa saldırılar oldu. Tabii şaşırmıyoruz bunlara ama bu saldırıların hiçbir etkisi olmadı. İki fotoğraf da çok güzeldi. kadınların birliğini, gücünü gösteren çok güzel fotoğraflardı." dedi.

ÇILGIN PROJEYE (KANAL İSTANBUL) KARŞI ÇIKTI

CHP liderinin gündeminde Kanal İstanbul'da vardı. Kılıçdaroğlu, projeyle ilgili olumsuz tavrını sürdürdü "Bana göre Kanal İstanbul'u yapamaz, hangi parayla yapacak? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu, İstanbul'dan sorumlu. Kanal İstanbul kararı uygulanmaya başlanırsa ilk açıklamayı doğal olarak başkanımız yapacak." ifadelerini kullandı.

HEYKEL PROJESİNİ AÇIKLADI

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, heykel projesinin detaylarını anlattı. Kılıçdaroğlu, "Rahmetli Rahşan Ecevit'e gittik, 'Ankara Çevre Sokak'taki binanın önüne sayın Ecevit'in heykelini dikeceğiz' dedik. Rahşan hanım, 'Bülent'in (Ecevit) parkalı bir fotoğrafı var, onu çok severdi. o parkalı halinin heykelini dikmenizi isterim' dedi. O fotoğrafı bize verdi. Biz o fotoğrafı aldık Ahmed Arif'in oğlu Filinta'nın Ankara'daki atölyesine gittik, fotoğrafı verdik. o fotoğrafa göre heykel yapıldı." ifadelerini kullandı.