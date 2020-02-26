Kılıçdaroğlu'ndan Osman Kavala kararı üzerinden hakimlere skandal hakaret | VİDEO

Son dakika haberi... CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun TBMM'deki partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada (HSK) Hakimler Savcılar Kurulu'na hakaretler yağdırarak "Alçaklar" diyerek seslenmesine tepkiler büyüyor. Kemal Kılıçdaroğlu, CIA ajanı ile 93 saat görüşen Osman Kavala il ilgili beraat kararı veren hakimler ile ilgili soruşturma izni veren HSK Hakimler Savcılar Kurulu Üyelerini artık 'Alçaklar kurulu' olarak isimlendirdiklerini açıkladı.

Kızıl Soros Osman Kavala'nın önce beraat edilmesi ve sonrasında tekrar tutuklanması en çok CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu rahatsız etti. Skandal beraat kararını veren hakimlere HSK tarafından soruşturma açılması ile ilgili hakaretler yağdırdı. Kılıçaroğlu, "Hâkimler Savcılar Yüksek Kurulu, af edersiniz yüksek değil artık, hâkimler savcılar alçak kurulu diyebiliriz" dedi.

Kılıçdaroğlu şunları söyledi: "Bu mudur adalet, insanlık, hak, hukuk? Buna aklı başında olan kişinin itiraz etmesi lazım. Bunun siyasi yönü yoktur. İnsani, vicdani, ahlaki bir meseledir. Siz bunu sadece siyasetin terazisine koyarsanız yanlış yaparsınız. Hâkimler Savcılar Yüksek Kurulu, af edersiniz yüksek değil artık, hâkimler savcılar alçak kurulu diyebiliriz. Ondan sonra da biz bu ülkede adalet var' diyeceğiz."

NE OLMUŞTU?

Kızıl Soros Osman Kavala Gezi davasında beraat edilmiş, daha sonra Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından söz konusu kararı veren hakimler hakkında soruşturma başlatılmıştı.