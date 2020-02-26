26 Şubat 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
26.02.2020

Kılıçdaroğlu'ndan Osman Kavala kararı üzerinden hakimlere skandal hakaret | VİDEO

Son dakika haberi... CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun TBMM'deki partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada (HSK) Hakimler Savcılar Kurulu'na hakaretler yağdırarak "Alçaklar" diyerek seslenmesine tepkiler büyüyor. Kemal Kılıçdaroğlu, CIA ajanı ile 93 saat görüşen Osman Kavala il ilgili beraat kararı veren hakimler ile ilgili soruşturma izni veren HSK Hakimler Savcılar Kurulu Üyelerini artık 'Alçaklar kurulu' olarak isimlendirdiklerini açıkladı.

Kızıl Soros Osman Kavala'nın önce beraat edilmesi ve sonrasında tekrar tutuklanması en çok CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu rahatsız etti. Skandal beraat kararını veren hakimlere HSK tarafından soruşturma açılması ile ilgili hakaretler yağdırdı. Kılıçaroğlu, "Hâkimler Savcılar Yüksek Kurulu, af edersiniz yüksek değil artık, hâkimler savcılar alçak kurulu diyebiliriz" dedi.

Kılıçdaroğlu şunları söyledi: "Bu mudur adalet, insanlık, hak, hukuk? Buna aklı başında olan kişinin itiraz etmesi lazım. Bunun siyasi yönü yoktur. İnsani, vicdani, ahlaki bir meseledir. Siz bunu sadece siyasetin terazisine koyarsanız yanlış yaparsınız. Hâkimler Savcılar Yüksek Kurulu, af edersiniz yüksek değil artık, hâkimler savcılar alçak kurulu diyebiliriz. Ondan sonra da biz bu ülkede adalet var' diyeceğiz."

NE OLMUŞTU?
Kızıl Soros Osman Kavala Gezi davasında beraat edilmiş, daha sonra Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından söz konusu kararı veren hakimler hakkında soruşturma başlatılmıştı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Kılıçdaroğlu'ndan Kavala kararı üzerinden hakimlere hakaret!
Kılıçdaroğlu'ndan Kavala kararı üzerinden hakimlere hakaret!
Bakan Çavuşoğlu'ndan flaş Rusya açıklaması!
Bakan Çavuşoğlu'ndan flaş Rusya açıklaması!
Başkan Erdoğan'a doğum günü sürprizi
Başkan Erdoğan'a doğum günü sürprizi
Türkiye'den 'koronavirüs aşısı' ile ilgili açıklama
Türkiye'den 'koronavirüs aşısı' ile ilgili açıklama
Bakan Koca'dan koronavirüs açıklaması
Bakan Koca'dan koronavirüs açıklaması
Bakan Albayrak'tan 'Hocalı Katliamı' paylaşımı
Bakan Albayrak'tan 'Hocalı Katliamı' paylaşımı
28 Şubat komutanı hayatını kaybetti
28 Şubat komutanı hayatını kaybetti
Bakan Albayrak'tan Erdoğan'ın doğum günü için kutlama mesajı
Bakan Albayrak'tan Erdoğan'ın doğum günü için kutlama mesajı
İstanbul'da halk otobüsü ile otomobil çarpıştı
İstanbul'da halk otobüsü ile otomobil çarpıştı
Malatya'da gece yarısı korkutan deprem!
Malatya'da gece yarısı korkutan deprem!
Başkan Erdoğan 66. yaşında!
Başkan Erdoğan 66. yaşında!
Koronavirüs olan hastamız yok
"Koronavirüs olan hastamız yok"
Daha Fazla Video Göster