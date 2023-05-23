Kılıçdaroğlu'na PR ve imaj çalışmasında skandal olay! Oğuzhan Uğur'la tartışan gencin hayatı kabusa döndü! Annesinin dahi telefonuna ölüm mesajları geliyor!

7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Oğuzhan Uğur isimli bir kişinin programına katılarak yeni bir imaj çalışmasına imza attı. Programın formatı gereği muhalif ve karşıt görüşlü kişilerin sorularıyla muhatap olması gereken Kılıçdaroğlu'nu parlatmaya yönelik yapılan kurgu programına tepki gösteren bir genç, Oğuzhan Uğur ile gerginlik yaşadı. Uğur'un söylemleriyle salonun da tansiyonu yükselince genç "can güvenliğini ileri sürerek" programı terk etti. Sosyal medyada onlarca trollün ölüm tehdidine, küfür ve hakaretlerine maruz kalan kişi bunları tek tek paylaştı. Uğur'la tartışması sonucu sosyal medyada maruz kaldığı saldırılar gencin annesine de sıçradı. Mağdur kişinin annesinin de paylaşılan numarasına onlarca küfür ve ağza alınmayacak hakaretler edildi.