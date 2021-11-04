06 Kasım 2021, Cumartesi
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Kılıçdaroğlu’na 15 Temmuz tepkisi: Olan biteni kahvesini yudumlayarak izledi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ''15 Temmuz'da birlikte mücadele ettik'' açıklamasına o gece Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde darbeye direnen AK Parti ve MHP'li milletvekillerinden tepki geldi. Kılıçdaroğlu, yalancılıkla suçlandı, ''Kontrollü darbe" söylemi hatırlatıldı. İşte vekillerin açıklamaları…