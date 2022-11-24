24 Kasım 2022, Perşembe
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Kılıçdaroğlu ve Akşener’den temel atamama töreni! 14 projenin yerinde yeller esiyor
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in görkemli bir törenle Çukurova Belediyesi'ne ait bazı eserlerin temelini attı. Çukurovalılar o projelerin nerede açılacağını bile bilmiyor. Hatta o temellerden bazıları hiç atılmadı bile...