Kılıçdaroğlu sosyal medyada alay konusu oldu: Maraş'tan haberi yok

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı ziyaret etti. Ziyaretin ardından gerçekleştirilen basın toplantısında ise Kemal Kılıçdaroğlu'na sorulan Kapalı Maraş sorusu damga vurdu. Kılıçdaroğlu'nun gazetecinin karşısında şaşırdığı ve "Maraş" şeklinde verdiği anlar sosyal medyada dalga konusu oldu.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu DEVA Partisi'ne bir ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyaretin ardından gerçekleştirilen basın toplantısında ise Kemal Kılıçdaroğlu'na sorulan Kapalı Maral sorusu damga vurdu.

"PARDON, MARAŞ?"

Gazetecinin bir bölümü tekrar halka açılan Kapalı Maraş'la ilgili görüşünü sorması üzerine Kılıçdaroğlu büyük şaşkınlık yaşadı. "Pardon, Maraş?" şeklinde tepki veren Kılıçdaroğlu'na partililer Kıbrıs, Maraş şeklinde hatırlatmalar yaptı.

"MARAŞ'TAN HABERİ YOK"

O anlara ilişkin görüntü sosyal medyada günün konusu oldu.

Kılıçdaroğlu'nun tepkisi sosyal medyadan "Maraş'tan haberi yok" şeklinde dalga konusu oldu.