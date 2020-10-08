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Son dakika: MSB'den Kapalı Maraş açıklaması: Sembolik anlamı büyük

Son dakika haberi... : ’ne ait olan, 46 yıldır yerleşime ve ziyarete kapalı tutulan ’ın bir bölümü bugün halkın ziyaretine açıldı. Sembolik anlamı büyük olan ve 46 yıllık hasreti bitiren bu adım, ’ye ve orada yaşayan kardeşlerimize hayırlı olsun.

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Giriş Tarihi: 08.10.2020 Güncelleme Tarihi: 08.10.2020
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Son dakika: MSB'den Kapalı Maraş açıklaması: Sembolik anlamı büyük

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 46 yıldır yerleşime ve ziyarete kapalı tutulan Kapalı Maraş'ın bir bölümünün halkın ziyaretine açıldığı hatırlatılarak, "KKTC'ye ve orada yaşayan kardeşlerimize hayırlı olsun" denildi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ait olan, 46 yıldır yerleşime ve ziyarete kapalı tutulan Kapalı Maraş'ın bir bölümü bugün halkın ziyaretine açıldı. Sembolik anlamı büyük olan ve 46 yıllık hasreti bitiren bu adım, KKTC'ye ve orada yaşayan kardeşlerimize hayırlı olsun" denildi

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