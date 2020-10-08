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KKTC Başbakanı Ersin Tatar: Maraş dünya turizm merkezi olacak

’ta 46 yıldır ‘Hayalet Şehir’ ’ın bir bölümü bugün kapılarını halka açtı. Başbakanı , Kapalı Maraş’a giriş yaptıktan sonra ilk duygularını paylaştı.

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Giriş Tarihi: 08.10.2020 Güncelleme Tarihi: 08.10.2020
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KKTC Başbakanı Ersin Tatar: Maraş dünya turizm merkezi olacak

KKTC Başbakanı Ersin Tatar bölgeye yerel saatle 16.00'da giriş yaptı.

Kapalı Maraş'a girişte ilk duygularını anlatan Başbakan Ersin Tatar, "Ben dediğimi yaparım, Kapalı Maraş'ı açacağım dedim, açtık. Maraş, dünya turizmcilerinin gözdesi olacak" dedi. Kapalı Maraş'ı insanlığa kazandırıldıklarını söyleyen Tatar, "Çok heyecanlıyım. Bu tarihi anın mimari bir hükümetin Başbakanı olmaktan gurur duyuyorum" dedi.

Başbakan Tatar'a eşi Sibel Tatar, Bakanlar ve halktan kalabalık bir topluluk da eşlik etti.





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