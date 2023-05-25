25 Mayıs 2023, Perşembe
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Kılıçdaroğlu Sağlık Bakanlığı'nın SMA uygulamasını vaat etti! Bakan Koca'dan yanıt: Biz onu zaten yapıyoruz
14 Mayıs seçimleri kapsamında bozulan imajını düzeltmek için katıldığı bir programda Sağlık Bakanlığı'nın varolan uygulamasını cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda hayata geçireceğini söyleyen Kılıçdaroğlu, sosyal medyada olay oldu. SMA hastalığı ile ilgili hayata geçireceğini söylediği projeyi uygulamakta olan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kılıçdaroğlu'na "Biz onu zaten yapıyoruz" diye yanıt verdi.