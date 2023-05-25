25 Mayıs 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Kılıçdaroğlu Sağlık Bakanlığı'nın SMA uygulamasını vaat etti! Bakan Koca'dan yanıt: Biz onu zaten yapıyoruz

Kılıçdaroğlu Sağlık Bakanlığı'nın SMA uygulamasını vaat etti! Bakan Koca'dan yanıt: Biz onu zaten yapıyoruz

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 25.05.2023 13:35
14 Mayıs seçimleri kapsamında bozulan imajını düzeltmek için katıldığı bir programda Sağlık Bakanlığı'nın varolan uygulamasını cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda hayata geçireceğini söyleyen Kılıçdaroğlu, sosyal medyada olay oldu. SMA hastalığı ile ilgili hayata geçireceğini söylediği projeyi uygulamakta olan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kılıçdaroğlu'na "Biz onu zaten yapıyoruz" diye yanıt verdi.
Sandık güvenliği nasıl sağlanacak?
Sandık güvenliği nasıl sağlanacak?
Kılıçdaroğlu Sağlık Bakanlığı’nın SMA uygulamasını vaat etti!
Kılıçdaroğlu Sağlık Bakanlığı'nın SMA uygulamasını vaat etti!
Eğribel Tüneli hizmet vermeye başladı
Eğribel Tüneli hizmet vermeye başladı
Erdoğan sevgisi gündem oldu! İşte o anlar
Erdoğan sevgisi gündem oldu! İşte o anlar
İHA ve SİHA’lara iftira atan Kılıçdaroğlu’na sert yanıt
İHA ve SİHA'lara iftira atan Kılıçdaroğlu'na sert yanıt
Parti odalarında koltuk tahsisi!
Parti odalarında koltuk tahsisi!
Bir söz üstadı Necip Fazıl!
Bir söz üstadı Necip Fazıl!
TOKİ bitirdi belediye su vermedi!
TOKİ bitirdi belediye su vermedi!
AK Partili 50 kadın milletvekili TBMM’de
AK Partili 50 kadın milletvekili TBMM’de
Ankara’da DEAŞ operasyonu
Ankara'da DEAŞ operasyonu
A Haber sokağın nabzını tuttu!
A Haber sokağın nabzını tuttu!
Suriye’ye gönüllü dönüş projesi
Suriye'ye gönüllü dönüş projesi
Daha Fazla Video Göster