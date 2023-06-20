20 Haziran 2023, Salı
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Kılıçdaroğlu makamında ağırlamıştı! FETÖ'cü hain Çetinkaya'dan Fransa'da eylem! Türkiye'ye hadsiz ithamlar...
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun makamında ağırladığı 15 Temmuz darbe girişimindeki FETÖ sanıklarından Furkan Çetinkaya’nın annesi Melek Çetinkaya, Fransa’da FETÖ’cülerin gerçekleştirdiği eyleme katıldı. Eylem sırasında video paylaşım yapan FETÖ’cü hain Türkiye’ye hadsiz ithamlarda bulundu.