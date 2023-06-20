20 Haziran 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Kılıçdaroğlu makamında ağırlamıştı! FETÖ'cü hain Çetinkaya'dan Fransa'da eylem! Türkiye'ye hadsiz ithamlar...

Kılıçdaroğlu makamında ağırlamıştı! FETÖ'cü hain Çetinkaya'dan Fransa'da eylem! Türkiye'ye hadsiz ithamlar...

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 20.06.2023 18:18
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun makamında ağırladığı 15 Temmuz darbe girişimindeki FETÖ sanıklarından Furkan Çetinkaya’nın annesi Melek Çetinkaya, Fransa’da FETÖ’cülerin gerçekleştirdiği eyleme katıldı. Eylem sırasında video paylaşım yapan FETÖ’cü hain Türkiye’ye hadsiz ithamlarda bulundu.
FETÖ’cü Çetinkaya’dan Fransa’da eylem!
FETÖ'cü Çetinkaya'dan Fransa'da eylem!
’’16’lı masa kuracağım’’
''16'lı masa kuracağım''
Kılıçdaroğlu: 16’lı masa kuracağım
Kılıçdaroğlu: 16'lı masa kuracağım
Başkan Erdoğan asgari ücret heyetini kabul etti
Başkan Erdoğan asgari ücret heyetini kabul etti
Alman ordusunun envanteri eriyor mu?
Alman ordusunun envanteri eriyor mu?
Kılıçdaroğlu’na kırsal-kent ayrımı tepkisi!
Kılıçdaroğlu’na kırsal-kent ayrımı tepkisi!
Kılıçdaroğlu’ndan seçmeni çılgına çeviren sözler!
Kılıçdaroğlu'ndan seçmeni çılgına çeviren sözler!
Hakan Fidan İngiltere’ye gidiyor!
Hakan Fidan İngiltere'ye gidiyor!
İYİ Parti’de hesaplaşma kurultayı
İYİ Parti'de "hesaplaşma" kurultayı
Başkan Erdoğan’dan önemli kabul
Başkan Erdoğan'dan önemli kabul
Emsal karar! Paralar iade ediliyor
Emsal karar! Paralar iade ediliyor
Çeşme’de yollar köstebek yuvasına döndü
Çeşme'de yollar köstebek yuvasına döndü
Daha Fazla Video Göster