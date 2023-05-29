Kılıçdaroğlu kaybetti CHP’de kazan kaynıyor! Muhalefet yeni dönemde nasıl şekillenecek?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 28 Mayıs’ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçimini zaferle tamamlandı. Kameralar karşısına geçen ve seçimi kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu başarılı olduğunu söyledi ve gitti. CHP’nin önünde istifa sesleri yükselirken muhalefet bloğu karıştı. Peki bundan sonra muhalefette neler olur? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan gazeteci yazar Mustafa Ertekin ve siyaset bilimci Dr. Metin Özkan değerlendirdi.

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