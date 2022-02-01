Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu arasında soğuk savaş mı? CHP’de Kılıçdaroğlu’na operasyon mu çekiliyor?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun balıkçıda büyükelçi ile yemek yediği fotoğrafların ardından bu kez de CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun geceliği 100 bin lira olan otelde kaldığı ortaya çıktı. Peki art arda kamuoyuna yansıyan fotoğraf ve videolar Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu arasındaki adaylık savaşının son halkası mı?

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN