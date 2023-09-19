19 Eylül 2023, Salı
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Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu arasında soğuk rüzgarlar! İntikamını toplantıya çağırmayarak aldı! CHP'deki iç savaş büyüyor...
14 ve 28 Mayıs seçimlerinde büyük bir hezimet yaşayan ve şimdilerde genel başkanlık krizinin patladığı CHP'de Ekrem İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu arasında soğuk rüzgarlar esiyor. CHP yandaşı Sözcü gazetesi yazarı İsmail Saymaz, İmamoğlu’nun ilçe başkanları toplantısına da çağrılmadığını ifade ederken toplantıdan bir gün önceki yazışmaları da paylaştı. Saymaz söz konusu törende ikili arasında geçen bomba diyaloğa da köşe yazısında yer verdi. İşte detaylar...