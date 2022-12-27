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Kılıçdaroğlu adaylığını mı açıklayacak? İttifakta harç tutturma toplantısı! Akşener ile toplantı için neden Ahlatlıbel seçildi?

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Giriş: 27.12.2022 19:48
Millet İttifakı içinde Meral Akşener ile Kemal Kılıçdaroğlu arasında yaşanan "Saraçhane gerginliği" sonrası tansiyon yükselirken Kılıçdaroğlu'ndan Akşener'e davet gitti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bugün Ankara'da bir araya geldi. Görüşmeye ilişkin son detayları A Haber Muhabiri İlter Yeşiltaş paylaşırken, iki liderin toplantıda uzlaşı arayacağının altını çizdi. Yeşiltaş ayrıca görüşme için neden Ahlatlıbel'in seçildiği de paylaştı. İşte detaylar...
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