Dün yapılan müzakere çağrıları dünyaya rahat bir nefes aldırırken bugün öğle saatlerinden sonra gelen açıklamalar savaşın ateşini tekrar yükseltti. Ukrayna müzakere şartlarının kabul edilmez olduğunu ifade ederken Rusya lideri Putin’in orduya verdiği ‘durun’ talimatını çektiği belirtildi. Peki Rusya nerede duracak? Kiev’de Rus kuşatması kırılabilecek mi? Şehir savaşına hazırlık mı? Gündemin öne çıkan gelişmelerini A Haber canlı yayınına katılan Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar değerlendirdi.

Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar'ın açıklamaları:

"Burada Putin kendine bir siyasi hedef koydu kendisine. Hatta Donbass ile kendini sınırlandı ama savaşın dili konuşunca siyasetin dili 2. plana düşer. Burada artık stratejinin dili konuşmaya başladı. 2014 yılından beri nasıl NATO planlarını ortaya koyduysa Putin'in de askeri planları var.

Putin burada süreçlere göre bunları uygulamaya koyabilir. Burada bir güç ve yığınak savaşı var. 603 bin kilometrekarelik bir ülkeyi işgal ve istilaya soyunmak çok farklı bir şey bu ülkeyi kendi siyasi hedefiniz olan Donbass'ı işgal ve istila etmek statüsünü oluşturmak farklı bir şey."