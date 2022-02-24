24 Şubat 2022, Perşembe
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Kiev’de patlama sesleri! A Haber sıcak bölgede
Rusya, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesine harekat başlattı. Rusya üç koldan Ukrayna içlerine ilerliyor. Ukrayna ordusu, 6 Rus savaş uçağını düşürdükleri duyurdu. Ancak Rusya bu bilgiyi yalanladı. Çatışmalarda 50 Rus askerinin ve 40'tan fazla Ukrayna askerinin öldüğü duyuruldu. Öte yandan Kiev'den yeni çatışma sesleri yükseldi.