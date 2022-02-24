24 Şubat 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Kiev’de patlama sesleri! A Haber sıcak bölgede

Kiev’de patlama sesleri! A Haber sıcak bölgede

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 24.02.2022 13:32
Rusya, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesine harekat başlattı. Rusya üç koldan Ukrayna içlerine ilerliyor. Ukrayna ordusu, 6 Rus savaş uçağını düşürdükleri duyurdu. Ancak Rusya bu bilgiyi yalanladı. Çatışmalarda 50 Rus askerinin ve 40'tan fazla Ukrayna askerinin öldüğü duyuruldu. Öte yandan Kiev'den yeni çatışma sesleri yükseldi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Kiev’de patlama sesleri
Kiev’de patlama sesleri
Büyükelçi Bodnar’dan flaş açıklamalar!
Büyükelçi Bodnar'dan flaş açıklamalar!
Harekata karşı Türkiye ne yapmalı?
Harekata karşı Türkiye ne yapmalı?
Başkan Erdoğan güvenlik zirvesini topluyor
Başkan Erdoğan güvenlik zirvesini topluyor
Türk iş insanı A Haber’de anlattı!
Türk iş insanı A Haber’de anlattı!
Patlama sesiyle uyandık
"Patlama sesiyle uyandık"
Ukrayna: 50 Rus öldürüldü, 6 uçak vuruldu
Ukrayna: 50 Rus öldürüldü, 6 uçak vuruldu
Ukrayna’daki Türk öğrenciler A Haber’de!
Ukrayna'daki Türk öğrenciler A Haber’de!
Askeri cevap gelecek mi?
Askeri cevap gelecek mi?
AB’den Rusya’ya tepki: Putin sorumlu
AB’den Rusya’ya tepki: Putin sorumlu
A Haber vurulan radar üssünde!
A Haber vurulan radar üssünde!
Rusya kaç cephe açtı?
Rusya kaç cephe açtı?
Daha Fazla Video Göster