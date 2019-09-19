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19.09.2019
Kıbrıs Rum yönetiminden skandal açıklama! Türkiye faaliyetlerini durdursun
Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de yaptığı çalışmalardan rahatsız olan Rum kesiminden skandal açıklamalar! Kıbrıs Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis, Kıbrıs'ta müzakerelerin yeniden başlaması için Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerini sonlandırma şartı koştu. Kapalı Maraş'ın açılamayacağı mesajını veren Anastasiadis, Türk tarafının Kapalı Maraş'ın adımını da 'uluslararası hukuka aykırı' olarak değerlendirdi. Ayrıntıları A Haber muhabiri HAKAN YILDIRIM aktardı.
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