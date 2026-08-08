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İsmail Köybaşı, yeşil sahalara veda etti

Tecrübeli sol bek İsmail Köybaşı, hem Göztepe hem de Trabzonspor forması giydiği kariyerine İzmir'de düzenlenen görkemli jübile maçıyla nokta koydu.

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