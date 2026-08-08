Mekke paktı bölgede taşları yerinden oynattı! İran'da temkin, Atina'da panik

Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında Mekke’de imzalanan savunma anlaşması, bölge ülkelerinde geniş yankı uyandırdı. A Haber Tahran Muhabiri Ekber Karabağ, A Haber Yunanistan Muhabiri İlhan Tahsin ve A Haber Pakistan Muhabiri Fakhur Rahman’ın aktardığı gelişmelere göre İran’da anlaşmaya yönelik resmi açıklamalar temkinli ve olumlu bir çizgide seyrederken, Yunanistan’da Türkiye’nin bölgesel ağırlığının artması ve Atina’nın diplomatik hesaplarının sarsılması gündeme geldi; Pakistan’da ise anlaşma, “yeni bir bölgesel güvenlik mimarisi” olarak manşetlere taşındı.