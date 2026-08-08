Bir özgürlük mücadelesi "Başörtüsü"

Türkiye'nin yakın tarihine kara bir leke olarak geçen başörtüsü karşıtlığı, on yıllar boyunca inançlı kadınları kamusal alandan dışlayan bir zulüm mekanizmasına dönüştü. CHP zihniyetinin “toplum mühendisliği” adı altında yürüttüğü kültürsüzleştirme hamleleri, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın tarihi demokratikleşme adımlarıyla tarihin tozlu raflarına kaldırıldı. A Haber tarafından hazırlanan “Bir Özgürlük Mücadelesi: Başörtü” belgeseli, yasakçı zihniyetin kararttığı hayatlardan özgürlüğün kazanıldığı o tarihi anlara kadar tüm süreci sarsıcı gerçeklerle gözler önüne seriyor.