Kentsel dönüşüme Ekrem İmamoğlu engeli! Yüzlerce dava açtılar...

Esenler Belediye Başkanı ve İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu katıldığı canlı yayında İstanbul'da kentsel dönüşüme CHP tarafından açılan davalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Göksu İstanbul'da 220 tane riskli ve rezerv alan olduğunu söylerken "İstanbul’daki bu riskli ve rezerv alana açılan dava bin 537. Bunlar iptal ve durdurulması için açılan davalar. Bu davaların büyük bölümünü CHP, Şehir Plancıları Odası ve İBB açtı” dedi. İşte detaylar...