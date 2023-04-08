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Kentsel dönüşüm projesinde rezerv konutlar! 185 daire hak sahiplerine teslim edildi

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Giriş: 08.04.2023 16:23
Zeytinburnu Belediyesi tarafından Kazlıçeşme Mahallesi'nde başlatılan kentsel dönüşüm projesinde hak sahiplerine daireleri karşılığında verilecek olan rezerv konutların teslimi başladı.
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