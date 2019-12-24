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24.12.2019
Kemal Özkiraz 28 Şubat mağdurları ile FETÖ'cüleri bir tuttu
Saadet Partisi'ne ait olan Tv5'te konuşan Avrasya Araştırma Şirketi Başkanı Kemal Özkiraz, 28 Şubat mağdurları ile FETÖ'cüleri bir tuttu. Tv5 canlı yayınında FETÖ propagandası yapan Özkiraz, "Üniversiteye giremeyip de AK Parti döneminde üniversiteye giren başörtülü kızların yarısından fazlası tutuklu" şeklinde konuştu.
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