20 Nisan 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Kemal Kılıçdaroğlu’nun zor anları! Sosyal medyada bu video çok konuşuldu

Kemal Kılıçdaroğlu’nun zor anları! Sosyal medyada bu video çok konuşuldu

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 20.04.2021 17:22
Güncelleme:20.04.2021 17:33
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında zor anlar yaşadı. Meclis'te partililere seslenen Kılıçdaroğlu'nun konuşması sırasında art arda sesi kısıldı. Bir süre konuşmasını böyle sürdüren Kılıçdaroğlu, Merkez Bankası rezervlerinin eridiği yönündeki asılsız iddilarını sürdürdü. Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun kürsüde sesinin kısıldığı o anlara ait görüntüler ise kısa süre içerisinde sosyal medyada en çok izlenen videolar arasına girerek gündem oldu.

Grup toplantısında sesi kısıldı ancak konuşmaya devam ett.

Partisinin grup toplantısında kameralar karşısına geçen CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, kürsüde zor anlar yaşadı.

Salondaki CHP'liler ise Kılıçdaroğlu'nun yaşadığı zor durum karşısında alkışlayarak destek verdi.


Kılıçdaroğlu'nun gündeminde asılsız "128 milyar dolar" iddiası vardı. Kılıçdaroğlu Merkez Bankası rezervleriyle ilgili hükümetin ekonomi kurmaylarının yaptığı peş peşe açıklamalarına ikna olmadı.
Aynı iddiasını bir kez daha ortaya attı...

Kılıçdaroğlu, "Ülkede görülmedik şekilde 128 milyar dolar arka kapıdan birileri peşkeş çekildi." ifadelerini kullandı.

Oysa Merkez Bankası'nın resmi açıklamalarına ulaşmak çok kolay..
CHP liderini bunu görmezden geldi.

CHP lideri, ihtiyaç sahibi vatandaşa patates soğan dağıtılmasını ise yine eleştirdi.

Kılıçdaroğlu, hakkında hazırlanan fezlekelerle ilgili Başkan Erdoğan'ı suçladı.

Kılıçdaroğlu’nun zor anları
Kılıçdaroğlu’nun zor anları
Barış Kartalı ilk defa başka bir NATO ülkesi hava sahasında görev yaptı
Barış Kartalı ilk defa başka bir NATO ülkesi hava sahasında görev yaptı
İçişleri Bakanlığından TUSED açıklaması
İçişleri Bakanlığından TUSED açıklaması
O ilde kırmızı alarm! Yeni koronavirüs tedbirleri alındı
O ilde kırmızı alarm! Yeni koronavirüs tedbirleri alındı
Vakalar en çok hangi illerde arttı?
Vakalar en çok hangi illerde arttı?
Yerli korona aşısının yan etkileri var mı?
Yerli korona aşısının yan etkileri var mı?
Rusya’nın savaş planı sızdı!
Rusya’nın savaş planı sızdı!
Devlet büyüklerine hakaret eden savcıya men!
Devlet büyüklerine hakaret eden savcıya men!
İsveç Savunma Bakanı'ndan skandal görüşme
İsveç Savunma Bakanı'ndan skandal görüşme
Yerli keskin nişancı simülatörü A Haber’de
Yerli keskin nişancı simülatörü A Haber’de
Göçmenlere Yunan zulmü!
Göçmenlere Yunan zulmü!
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalar
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalar
Daha Fazla Video Göster