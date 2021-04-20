Kemal Kılıçdaroğlu’nun zor anları! Sosyal medyada bu video çok konuşuldu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında zor anlar yaşadı. Meclis'te partililere seslenen Kılıçdaroğlu'nun konuşması sırasında art arda sesi kısıldı. Bir süre konuşmasını böyle sürdüren Kılıçdaroğlu, Merkez Bankası rezervlerinin eridiği yönündeki asılsız iddilarını sürdürdü. Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun kürsüde sesinin kısıldığı o anlara ait görüntüler ise kısa süre içerisinde sosyal medyada en çok izlenen videolar arasına girerek gündem oldu.

Grup toplantısında sesi kısıldı ancak konuşmaya devam ett.

Partisinin grup toplantısında kameralar karşısına geçen CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, kürsüde zor anlar yaşadı.

Salondaki CHP'liler ise Kılıçdaroğlu'nun yaşadığı zor durum karşısında alkışlayarak destek verdi.



Kılıçdaroğlu'nun gündeminde asılsız "128 milyar dolar" iddiası vardı. Kılıçdaroğlu Merkez Bankası rezervleriyle ilgili hükümetin ekonomi kurmaylarının yaptığı peş peşe açıklamalarına ikna olmadı.

Aynı iddiasını bir kez daha ortaya attı...



Kılıçdaroğlu, "Ülkede görülmedik şekilde 128 milyar dolar arka kapıdan birileri peşkeş çekildi." ifadelerini kullandı.

Oysa Merkez Bankası'nın resmi açıklamalarına ulaşmak çok kolay..

CHP liderini bunu görmezden geldi.

CHP lideri, ihtiyaç sahibi vatandaşa patates soğan dağıtılmasını ise yine eleştirdi.

Kılıçdaroğlu, hakkında hazırlanan fezlekelerle ilgili Başkan Erdoğan'ı suçladı.