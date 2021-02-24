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Kemal Kılıçdaroğlu’nun “ücretsiz aşı” iddiasına Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan yanıt

A Haber
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Giriş: 24.02.2021 19:31
Güncelleme:24.02.2021 20:24
Dün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında Çin'den gelen 1 milyon doz yani 12 milyon dolarlık aşının ücretsiz verildiğini iddia etti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu iddia ile ilgili soruya yanıt verdi. Koca, “Özellikle hizmet etme gayreti içerisindeyken, siyasi arenaya çekmek isteyenler oldu. Bu yaklaşımı ahlaki bulmuyorum” dedi. Bakan Koca, yarın Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklama yapacağını duyurdu. Ayrıca Bakan Koca, Muhammed Emin Saraç'ın cenazesinde sosyal mesafeye uyulmadığı eleştirileri hakkında da açıklama yaptı. Detayları A Haber muhabiri Rüya Akkuş aktardı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM'de gazetecilerin soruları yanıtladı.

Dün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında Çin'den gelen 1 milyon doz yani 12 milyon dolarlık aşının ücretsiz verildiğini iddia etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu iddia ile ilgili soruya yanıt verdi.

Koca, "Özellikle hizmet etme gayreti içerisindeyken, siyasi arenaya çekmek isteyenler oldu. Bu yaklaşımı ahlaki bulmuyorum" dedi. Bakan Koca, yarın Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklama yapacağını duyurdu.

"MESAFENİN ORTADAN KALKABİLECEĞİNİ ÖNGÖRMEDİM, BENİM KUSURUM'"

Sağlık Bakanı Koca, Muhammed Emin Saraç'ın cenazesinde sosyal mesafeye uyulmadığı eleştirileri hakkında da açıklama yaptı.

Koca, "Ben cenazede o tarz mesafenin ortadan kalkabileceği bir görüntünün olabileceğini öngörmedim. Öngörmem gerekiyor muydu? Evet, gerekiyordu. Bu benim kusurum. Vatandaşımızdan bu anlamda özür diliyorum" şeklinde yanıt verdi.

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