Kemal Kılıçdaroğlu’nun şovu erken bitti! CHP’li belediyelerde maaş krizi! Antalya, İzmir…

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu iki bin beşyüz liralık asgari ücret vaadinde bulundu. Ancak bazı CHP'li belediyelerde çalışanlara maaş ödenmiyor ya da geç ödeniyor. CHP’li Antalya, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyelerinde maaş krizi patlak verdi. CHP’li Seferihisar, Gaziemir ve Karşıkaya Belediyeleri çalışanlarına düzenli maaş ödeyemiyor. Belediye çalışanları ise duruma isyan ederek tepki gösterdi.